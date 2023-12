PRD se separa del PRI y PAN en Tamaulipas, va solo en elecciones

El Partido de la Revolución Democrática en Tamaulipas rompió alianza con la coalición del PRI y el PAN para ir juntos en las elecciones de 43 Ayuntamientos y 22 legisladores locales del 2024, a pesar de que ya habían firmado formalmente la alianza estatal Fuerza y Corazón por Tamaulipas.

Foto: PRD Tamaulipas en Facebook.

David Valenzuela Barrios, líder estatal del PRD, informó que solicitará a la dirigencia nacional deshacer la coalición que ya había sido firmada entre los tres partidos, para que vayan solos en los comicios federales de diputados y senadores en Tamaulipas.

Asimismo, aseguró que el partido no fue excluido por la coalición; sin embargo, el Consejo Estatal optó por no unirse a esta fórmula ya que no recibieron las posiciones que demandaban. Esperan presentar candidatos en la totalidad de los distritos locales y en por lo menos las 15 alcaldías más pobladas, donde viven 90 por ciento de los tamaulipecos.

“Sabiendo la seriedad de nuestra decisión, respaldada por los diferentes liderazgos del partido, pero también por el pueblo, enfrentaremos el proceso electoral con responsabilidad, firmeza y la entereza que caracteriza a nuestro instituto político desde hace más de 34 años”, se lee en un comunicado firmado por el dirigente estatal.

Valenzuela dijo que la exclusión del partido en el pacto tripartita a nivel federal en Tamaulipas evitará que las y los votantes se confundan ya que, al tratar de elegir el próximo 2 de junio entre alcaldes, diputados locales, federales y senadores, podría haber decisiones equivocadas de la ciudadanía al momento de cruzar las boletas, lo que podría arrojar una cantidad significativa de votos nulos para el PRD.

El partido aseguró que, a pesar de su separación con la coalición en el estado, mantendrá su respaldo a la virtual precandidata presidencial Xóchitl Gálvez, de Fuerza y Corazón por México (PRI, PAN y PRD).

