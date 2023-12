PRI se queda sin bancada en el Congreso de Veracruz

La ex diputada local de Veracruz, Anilú Ingram Vallines renunció al Partido Revolucionario Institucional por las actitudes de Alejandro Moreno Cárdenas que provocaron el desplazo de muchos militantes y para unirse a la Alianza Progresista.

Foto: Anilú Ingram en «X».

Con su decisión deja al partido sin fracción parlamentaria en el Congreso de Veracruz, Ingram anunció oficialmente que se sumará a la Alianza Progresista, respaldando a la virtual precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

“He presentado mi renuncia a mi militancia porque en el PRI de Alito, ¡yo no me quedo! En un acto de congruencia y amor a mi estado, no podía quedarme a ser cómplice por omisión, del secuestro de una institución política que sí sirvió a México por casi un siglo, pero que hoy solo sirve a los intereses más oscuros”, sostuvo Ingram Vallines.

Asimismo, Ingram Vallines dijo que Alito y sus 40 amigos solo piensan en ellos mismos, por lo que ella y el Grupo Veracruz del que forma parte, se suman a la Alianza Progresista, para apoyar a Sheinbaum y a Rocío Nahle para la gubernatura de Veracruz.

La renuncia de la bancada priista representa un quiebre significativo en la dinámica política estatal, ya que, por primera vez en la historia, el PRI se encuentra sin presencia legislativa en el Congreso de Veracruz.

La legisladora aseguró que su lealtad es con los veracruzanos, porque al inicio de su carrera vislumbró un PRI sólido, que tenía la intención de servir a Veracruz y mantenía una voluntad democrática.

“Es un hecho que el PRI de ese entonces era un partido de equilibrio, de reconocimiento a la pluralidad de ideas, en donde todos los grupos y expresiones teníamos cabida, sin embargo, ese PRI ya no existe, se acabó, hoy solo existe el partido de un solo hombre, de Alito como pide que lo nombre su pandilla política”, mencionó Ingram.

