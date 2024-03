Un gobierno con libertad para los sampetrinos: Vivianne Clariond Domene

Los habitantes de San Pedro Garza García, Nuevo León, merecen un gobierno con libertad de trabajar por su bienestar, de ahí la propuesta de Vivianne Clariond Domene, candidata independiente a la presidencia del municipio más rico de México. “Soy sampetrina de toda la vida, tengo 42 años, y estoy casada desde hace 20 años; tengo cuatro hijos, soy empresaria, soy inversionista, consejera, activista medioambiental”, señaló en entrevista.

San Pedro Garza García forma parte de la Zona Metropolitana de Monterrey. Cuenta con 135 mil habitantes y es uno de los municipios en el país, con mejores y más altos niveles de desarrollo económico y bienestar para su población.

A través de la serie Elecciones 2024, del programa Soluciones para Gobernar de Alcaldes TV, Vivianne Clariaond aseguró que para registrarse como candidata independiente tuvo que juntar firmas; no tiene plataforma, ni partido político que la respalde, y es por decisión propia que está en la contienda electoral, porque cree en que debe haber un gobierno con libertad de trabajar para el ciudadano.

La también ex regidora, refirió que en sus planes no estaba ser parte de la política; sin embargo, se dio cuenta de que podía participar en ello, gracias a que su papá estuvo en la política (es hija del exgobernador de Nuevo León, Benjamín Clariond Reyes-Retana), y notó que mucha gente quería sólo “llenarse los bolsillos y no nos representaba”.

Además, en temas como el de medio ambiente, al ser mamá se percató que hay muy mala calidad del aire en el municipio, existe sequía -lo que ha provocado no tener agua- y no hay una planeación urbana de largo plazo. “Me di cuenta que tenía que involucrarme, que tenía que estar dentro de la toma de decisiones”, sostuvo Clariond Domene.

Acciones para la ciudadanía

Es así que, trabajó durante tres años como regidora en el municipio, en proyectos de desarrollo urbano, donde ha realizado planes parciales para la ciudad; además, se ha desempeñado en servicios públicos, impulsó toda una campaña de reciclaje, entre otras acciones. También, fue encargada de la Comisión de Seguridad, en donde trabajó en prevención del delito y la prevención de violencia de género y familiar.

“Nunca he sabido quedarme quieta, siempre he estado muy activa, y dije: algo tengo qué hacer, no sé cómo, no sé por dónde empezar. Pero, me encuentro a mujeres con la misma preocupación que yo y formamos el Comité Ecológico Integral”, mencionó la activista, al contar su historia sobre su impacto al ver tanta contaminación cerca del colegio de sus hijos.

Al formar este comité, agregó, las integrantes se dieron cuenta del alcance que tenían y buscaron la manera de ser parte de la política pública, en donde se toman las decisiones de como se construye la ciudad. “Con el alcalde actual, nos lo encontramos en una marcha por el aire limpio, y le reclamé que estaba en un puesto de poder y privilegio, y estaba haciendo muy poco”, precisó la candidata independiente.

En su etapa como voluntaria dentro del activismo ambiental, Vivianne Clariond ayudó a poner sensores en el municipio para saber cómo estaba la calidad del aire en la entidad; así como ser parte del programa “Carpool” en las escuelas para compartir un auto y así disminuir el tráfico y mejorar la calidad del aire.

Asimismo, sostuvo que uno de los principales problemas en San Pedro Garza García es el tráfico debido al aumento de empleo formal y crecimiento de la población, además no se cuenta con la infraestructura necesaria para dar capacidad a tantas personas.

“A mí me gusta mucho estudiar, aprender y rodearme de personas expertas en el tema de gentrificación para que me expliquen y tengamos intercambio de ideas (…) He estado hablando con el director de Ciudades del Futuro que tenemos aquí en Monterrey”, señaló.

Clariond Domene, dijo que el municipio puede hacer mucho trabajo en lo que se llama la “última milla”, que pueden ser líneas que conectan el nuevo metro que estará en Nuevo León, camiones o rutas cortas para acercar a la gente a su trabajo; “diferentes acciones que en lo local pueden ayudar a una movilidad distinta”.

En el tema de género refirió que las ciudades fueron diseñadas y planeadas por hombres en su edad más productiva (40-55) y solo veían sus necesidades. Sin embargo, la ciudad es de todos y es importante que el liderazgo lo tome una mujer que al ser de forma natural más cuidadora saben las necesidades que tienen los niños, adolescentes y adultos mayores.

Clariaond dijo que al ser regidora identificó cómo funciona el gobierno, donde hay áreas de oportunidad, que hay que cambiar, cuales son los programas que funcionan y los que no para tratar de eliminarlos. Además, tiene claro en el tema de seguridad que hay que fortalecer a los policías.

“Vale la pena el esfuerzo adicional de lograr una candidatura independiente porque me debo solamente a mí misma, a mi equipo y a los ciudadanos”, concluyó Vivianne Clariaond.

