Seguridad pública necesita agenda de largo plazo: María Elena Morera

“Tenemos una crisis actual de violencias grave por el número de personas que han fallecido, por los homicidios dolosos que tenemos, ya superamos los 180 mil y creemos que para fin de año llegaremos a los 200 mil”, advirtió María Elena Morera, presidenta de Causa en Común a través de la transmisión de la serie Elecciones 2024 de Soluciones para Gobernar, de Alcaldes de México.

Foto: Alcaldes de México en Facebook.

La situación de violencia que se vive en nuestro país es una de las más graves en los últimos años, por lo que la próxima contienda electoral sufrirá los alcances del crimen organizado. Reportes de Data Cívica muestran que, el 2023 ha sido el año con mayor número de incidentes por violencia político-electoral en territorio nacional.

Morera compartió que algo grave es el número de los desaparecidos que, es mucho mayor que en cualquier otro sexenio; así como delitos que han subido de forma exponencial como el cobro por derecho de piso quienes solo tienen las opciones de trabajar para los criminales o que los maten si van y los denuncian.

La presidenta de Causa en Común señaló que vivimos en un colapso institucional que no se había vivido en ningún otro final de sexenio. “Vamos a llegar a las elecciones del 02 de junio con un país devastado en sus instituciones, con una gran violencia y con un gran riesgo de lo que va a suceder de aquí a las elecciones del 2024”.

Seguridad pública en la próxima agenda política

Para quien llegue a representarnos en la presidencia de la República, tiene que considerar que no hay otra manera de sacar al país adelante en temas de seguridad si no se fortalece a policías municipales y estatales, y se cree una fuerza federal que investigue los delitos federales.

“Tenemos diagnósticos de cómo están las policías en este momento y a partir de eso se tiene que hacer una escalera en la que cada quien pueda ir subiendo, pero a través de indicadores, mediciones y presupuesto (…) Se le tienen que dar los instrumentos y herramientas necesarias a las policías”, sostuvo María Elena Morera.

La presidenta de Causa en Común reiteró que no se ha logrado fortalecer a las policías porque no se ha construido una política publica correcta y funcional en cada sexenio. Asimismo, reconoció que no se les paga bien, no tienen prestaciones, no se les reconoce y no tienen apoyo jurídico respecto al grado de riesgo que tiene su profesión.

Además, compartió que la Guardia Nacional se tiene que preparar como policías porque lo que ha sucedido en estos años es que siguen siendo militares y no saben hacer una investigación. “Los que se vayan a quedar siendo una institución civil, hay que prepararlos como policías y mandarlos a los municipios que están en riesgo y no tienen una policía municipal”.

También, sostuvo que se tienen que investigar los delitos federales porque nadie investiga el crimen organizado en este país y a quienes se han detenido es por información de Estados Unidos además de que es este país norteamericano quien exige que se detengan.

María Elena Morera, señaló que en estos comicios electorales el Gobierno Federal junto con los gobernadores actuales tendrían ya que haber planteado una estrategia de seguridad tanto para los candidatos como para los ciudadanos ya que la violencia electoral va para arriba.

Además, dijo que también se necesita que las autoridades hagan algo para que el crimen organizado ya no resida en muchas zonas del país como lo hizo durante 2021 en Veracruz, Sinaloa, Sonora, Morelos y Guerrero.

“Los criminales no tienen partido político lo que tienen son intereses de poder y dinero por lo que se tiene que quitar al crimen organizado para que decida por ciudadanos en las elecciones o mate candidatos”, precisó.

En estas elecciones no solo las y los candidatos corren riesgo sino también la ciudadanía quienes resultan heridos sin haberse involucrado directamente por lo que pidió a las y los ciudadanos denunciar ante institutos electorales y estatales para que tomen cartas en el asunto.

La presidenta de Causa en Común dijo que para garantizar un proceso electoral pacífico se necesita que el presidente y los gobiernos estatales lleguen a un acuerdo para que se les dé protección a candidatas y candidatos. Señaló también que en algunos municipios las iglesias están llegando a acuerdos con criminales sin embargo esto garantizará que los criminales se queden al frente de estas entidades.

Asimismo, aseguró que será una mujer quien gane la presidencia, un logro significativo para las mujeres en la toma de decisiones. Con respecto al tema de seguridad dijo que deberían plantear una estrategia para poder tener paz a mediano y largo plazo.

Más de Soluciones para Gobernar:

Crisis del agua en México, un tema para la ciudadanía y el sector público: Raúl Rodríguez

“Si nosotros no atendemos la crisis climática, entonces quién”: Laura Ballesteros

Las mujeres aún enfrentamos resistencias para ocupar espacios de decisión política: Amalia García