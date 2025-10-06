La búsqueda de las administraciones locales, y el Gobierno federal por establecer un sistema único en el que se incluyan datos personales, fiscales, de seguridad social, etcétera, requiere de un marco jurídico específico, transparencia y seguridad informática, aseguró Carolina Méndez, gerente de Infosecurity México.

De esta forma, las autoridades pueden garantizar a la ciudadanía ofrecer una plataforma segura y eficiente; tal es el caso de la plataforma Llave MX, una iniciativa aprobada en junio de 2025.

Llave MX, mencionó Méndez, lo que busca es tener en un solo repositorio toda la identidad del ciudadano, de tal manera que vincule la información de la CURP, el RFC, los datos del INE, IMSS, así como datos fiscales, entre otros.

“Esto si bien lo que busca es hacer que los trámites sean mucho más ágiles, sencillos y que tengas con un solo correo electrónico y una sola contraseña toda la información que necesitas como ciudadano, hay temas que preocupan muchísimo, más en un país que, hasta el año pasado, era el segundo más atacado en Latinoamérica en el tema de ciberseguridad”, señaló en entrevista con Alcaldes de México. “Las empresas, las organizaciones no están completamente protegidas.”

Es por ello por lo que, el Gobierno federal debe, en primer lugar, establecer un marco jurídico específico, tener leyes y reglamentos claros sobre cómo se va a usar esta información, quién va a tener acceso, y, sobre todo qué va a suceder si estos datos se filtran, sostuvo.

También, agregó, es importante tener un organismo independiente que supervise la plataforma, por el riesgo que pudiera haber de filtración de información.

“Es mucha información que garantizaría que alguien tuviera los datos suficientes para suplantar tu identidad”, expuso.

Carolina Méndez destacó la importancia de que en esta iniciativa se garantice la seguridad tecnológica, para lo cual se debe tener tanto protección en la forma de almacenamiento de datos, así como saber quién accede a la información.

También, establecer cómo van a estar funcionando estas bases, quién será el responsable de cuidarlas, y, un tema importante es la educación del ciudadano, que éste haga uso correcto del sistema, dijo.

La gerente de Infosecurity Mexico comentó que para atender el tema de seguridad tecnológica existen mecanismos de control de accesos, cifrados, monitoreos, prueba de seguridad periódica, entre otros.

“La instalación de este tipo de sistemas y plataformas es posible en todos los niveles gubernamentales en tanto se decida invertir y se decida hacer los procesos correctos, y acercarse a los mejores proveedores para hacer estas soluciones”, aseveró.

Es de esta forma como las autoridades podrán consolidar el desarrollo de Llave MX como una plataforma integral y funcional, que atienda los requerimientos de la ciudadanía.

