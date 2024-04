Innovación tecnológica, ahorro energético y calidad en alumbrado público

Con el objetivo de dar a conocer y compartir experiencias novedosas y exitosas de gobierno, Alcaldes de México llevó a cabo la XIV edición del Foro Alcaldes Hablando con Alcaldes Crecimiento Local en Tiempos Electorales en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones World Trade Center, de la Ciudad de México, donde Axel Vera, gerente en ventas en proyectos Smart de GIIEE, Juganu, disertó acerca de rehabilitar el alumbrado público y las ventajas de dotarlo con IA, a fin de obtener alertas tempranas en la comisión de delitos, además de aprovechar la infraestructura existente.

Foto: Yadir Morán / Alcaldes de México.

Lo anterior lo expuso en el panel Desarrollo Urbano, moderado por Louise David, Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano de México, y agregó que: “lo que nosotros estamos haciendo es, no solamente atacando desde la perspectiva de poner solamente el alumbrado, sino que además desarrollamos un producto que le llamamos una luminaria inteligente, que está integrando lo que normalmente los alcaldes o las ciudades van poniendo en gastos verticales, nosotros lo integraos en un solo producto”.

Axel Vera explicó que, lo que ellos como empresa están haciendo es ayudar a los cuerpos de seguridad a que tengan no solamente la visibilidad de qué está pasando en la zona, así como las alertas tempranas, como pudiera ser un delito y poner este tipo de herramientas de Inteligencia Artificial.

“Vamos conectamos en el mismo lugar donde estaba la luminaria tradicional entonces generamos una nube de seguridad a través de la red alumbrado público y además de eso le estamos poniendo una capa de Inteligencia Artificial. Entonces lo que estamos haciendo es ayudar a los cuerpos de seguridad a que tengan no solamente la visibilidad lo que está pasando en la zona a través de un centro, sino las alertas tempranas cuando pudiese producirse un delito y poner este tipo de herramientas de inteligencia artificial como te digo que cambia el ecosistema.

Nosotros para implementar este tipo de solución técnica sólo necesitamos energía eléctrica este país está prácticamente está electrificado al 100 por ciento, entonces ese es nuestro primer elemento. Con la luz eléctrica la libramos. La segunda parte es la conectividad, puede ser la conectividad a través internet”, explicó.

Un ejemplo que expuso Axel Vera, fue el de la alcaldía en Tlalpan, que con Inteligencia Artificial en el tema de seguridad están dando más herramientas a la policía para poder atender más áreas. “Yo puedo programar el algoritmo de tal manera, por ejemplo, hacer un arco de seguridad para identificar aquellos camiones que puedan traer leña o troncos que han cortado para que se detengan. Seguir una ruta y a partir de ello correrse la voz”. Con ello, dijo, se están ampliando las capacidades de las autoridades para poder atacar ese tipo de delitos.

Finalmente, el gerente en ventas en proyectos Smart de GIIEE, Juganu, Axel Vera señaló que todos los municipios y alcaldías tienen diferentes necesidades. “Todos van seguir la percepción de seguridad en la gran mayoría, pero entonces tomamos cada caso de manera particular para crear un modelo que se ajuste a las necesidades de cada uno de los alcaldes o cada uno de nuestros servicios municipales para que evidentemente esta tecnología les beneficie, no, no es un calcetín que le quede a cualquier tamaño del pie, aquí se hace un traje a la medida. Está soportado en la tecnología y que tengamos energía eléctrica y conectividad”. En el foro estuvieron acudieron servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, entre quienes estuvieron: alcaldes, secretarios y directores las áreas de Obra Pública, Planeación, Innovación, Finanzas, Desarrollo Económico y Desarrollo Urbano, entre otros, de los estados y municipios, así como legisladores y funcionarios del Gobierno Federal.