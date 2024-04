Internet de las Cosas, tecnología aplicada a la gestión del agua

Por Samuel Bautista | Santiago Donoso

En el contexto de un panorama desalentador de calidad y suministro de agua en México, así como de los sucesos de contaminación en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, el programa de impacto social Smart Water – Dime H2O, que aprovecha soluciones de Internet de las Cosas (IoT) y que se encuentra desplegado en el municipio de Tekax, Yucatán, resulta un ejemplo de iniciativa para el monitoreo continuo y transparencia de la información de calidad del agua para los ciudadanos.

Foto: ONU.

Uno de los debates más importantes de la agenda pública de México y mundial es el agua. Los matices de la discusión abarcan su escasez, la infraestructura para su distribución, la asignación de derechos para su explotación y, no menos importante, su calidad.

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), casi la totalidad de las viviendas (93.1%) contaba con disponibilidad de agua en 2022, a saber 34.4 millones.

Esta cifra parece alentadora de primera mano. Sin embargo, no todas estas viviendas cuentan con un suministro diario y esta situación ha empeorado con el paso del tiempo. En 2022, 66.5 por ciento contaba con suministro diario, mientras que, seis años antes, este indicador era 73.3 por ciento.

Por otro lado, de acuerdo con el monitoreo de calidad que hace la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), en el año citado, de los 1,723 sitios en los que monitorea la calidad de las aguas superficiales, 73.9 por ciento se encuentra en un semáforo de calidad de color rojo o amarillo, es decir, son sitios done se incumplió con uno o más parámetros de calidad de los establecidos por el organismo. Este indicador es 61.1 por ciento para los 775 sitios de monitoreo en aguas subterráneas.[1]

Importancia de la transparencia y el monitoreo oportuno

Pese a que los datos mencionados revelan una cara de la problemática, aún se requieren mecanismos para abordarla oportunamente.

Recientemente, en diversas colonias de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México (CDMX) se registraron múltiples señalamientos vecinales en cuanto al olor del agua que se suministra en sus hogares, el cual se asemeja al de “hidrocarburos e insecticidas”.

Semanas después de los reportes ciudadanos, el gobierno de la CDMX reconoció la existencia de contaminantes.

Un monitoreo oportuno de la calidad habría permitido a la autoridad resolver la problemática con rapidez, probablemente incluso antes de los reportes ciudadanos. Asimismo, un ejercicio de transparencia a través de la publicación de dicho monitoreo habría permitido a los ciudadanos tomar medidas pertinentes.

¿Cómo se logra un monitoreo de la calidad del agua oportuno por parte de las autoridades de agua y cómo se logra la transparencia efectiva para los ciudadanos?

Smart Water

Como lo muestra el caso anterior, contar con sistemas de monitoreo y publicación de la información de la calidad del agua basados en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es fundamental.

Smart Water – Dime H2O es un programa de monitoreo y transparencia de la calidad del agua que actualmente funciona en el municipio de Texax, Yucatán.

Cuenta con puntos de monitoreo habilitados con sensores inteligentes que permiten la medición continua de diversos parámetros de calidad del agua. Asimismo, aprovecha la red inalámbrica 4G, el sistema web Dime H2O y la aplicación móvil Dime H2O para que tanto ciudadanos como autoridades gubernamentales de agua cuenten con información de calidad del agua en tiempo real, abonando al ejercicio de transparencia desde la perspectiva del e-Gobierno y el e-Ciudadano.

Tanto en su fase de pilotaje en Mérida en el año 2019 [2] como en su fase de expansión en Tekax en 2022[3], el proyecto no sólo habilitó las soluciones tecnológicas mencionadas, sino que llevó a cabo diversas campañas educativas en donde se familiarizó a ciudadanos con conceptos como la calidad del agua, la cultura del agua y el ciclo hidrológico de su región, también se les habilitó para ser usuarios de la aplicación Dime H2O donde tienen acceso a contenidos educativos multimedia e interactivos.

Smart Water – Dime H2O es un esfuerzo que combina soluciones de Internet de las Coas (IoT) y permite el monitoreo de la calidad del agua, así como la transparencia de dicha información a la ciudadanía.

Sin duda, la iniciativa Smart Water – Dime H2O responde a uno de los componentes que definen una Ciudad Inteligente (Smart City): una gestión más automatizada del recurso hídrico que permite a la ciudadanía y a las autoridades gubernamentales contar con datos e información transparente y aprovechable sobre la calidad del agua.

Un sistema donde las autoridades gubernamentales y la población puedan acceder y observar en tiempo real el comportamiento de los parámetros de calidad del agua pudo prevenir eventos como los sucedidos en alcaldía Benito Juárez y mantener a los ciudadanos oportunamente informados.

