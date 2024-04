JAC, líder en electromovilidad en México

Con el objetivo de dar a conocer y compartir experiencias novedosas y exitosas de gobierno, Alcaldes de México llevó a cabo la XIV edición del Foro Alcaldes Hablando con Alcaldes. Crecimiento Local en Tiempos Electorales en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones World Trade Center, de la Ciudad de México, donde Isidoro Massri, director general de JAC México, habló en el panel Calidad de Vida, acerca del mayor desafío para la implementación masiva de la electromovilidad en México.

Foto: Yadir Morán / Alcaldes de México.

Con la moderación a cargo de Cynthia Martínez, Oficial Nacional de Desarrollo Social y Económico, PNUD México, Isidoro Massri expuso que, en el tema de calidad de vida, la situación automotriz en el país era la misma de siempre. “Nos mandaban lo que le sobraron otros países. México nunca era la prioridad y nos dimos cuenta en el tema de la electromovilidad.

Durante siete años no tuvimos alternativa de producto eléctrico cuando ya se escuchaba que en Estados Unidos, Europa y China que la electromovilidad ya iba creciendo a pasos agigantados, es porque ni una empresa automotriz mundial tenia el enfoque de prioridad México. México era el país número 14, 15, pero nunca el país número uno con grandes corporativos que existían a nivel mundial”, señaló.

Isidoro Massri dijo que después de siete años trabajando con la marca JAC, hoy son el país más importante de JAC fuera de su país de origen. “La autonomía en las decisiones que se toman acá ha sido absoluta y eso nos ha permitido lanzar una familia de vehículos eléctricos desde el 2019. Llevamos desde esa fecha hasta el día de hoy siendo líderes de la industria eléctrica no en fabricación para exportar sino en venta al consumidor mexicano”.

Aseguró que, no sólo se han enfocado en la producción de vehículos, sino en que el consumidor pueda tener esas tecnologías que van a cambiar la vida, ya que como empresa o persona se quiere hacer un cambio de inmediato y con el mayor impacto a nivel ambiental, “es convirtiendo una flotilla de combustión a vehículos eléctricos cambiando tu coche de vehículo a combustión a vehículo eléctrico, porque ahí no sólo es un efecto neutro en la compra, si no es un efecto positivo que dejas de emitir cada que recorres un kilómetro de combustible”.

Finalmente, expresó que los principales factores que han contribuido a su éxito en este mercado, ha sido demostrar que una patrulla eléctrica, una ambulancia eléctrica, un taxi eléctrico es lo más rentable que existe. “No hablo sólo del apoyo al medio ambiente, sino del impacto que generamos como personas, como entidades, como gobierno, al cambiar un vehículo de combustión a uno eléctrico, sino también en lo rentable”.

El Foro Alcaldes Hablando con Alcaldes, Crecimiento local en tiempos electorales contó con la participación de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, entre quienes estuvieron: alcaldes, secretarios y directores de las áreas de Obra Pública, Planeación, Innovación, Finanzas, Desarrollo Económico y Desarrollo Urbano, entre otros, de los estados y municipios, así como legisladores y funcionarios del Gobierno Federal.