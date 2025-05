Alcalde de Lerdo, Veracruz, denuncia amenazas y persecuciones

por | May 26, 2025 | Seguridad |

El alcalde de Lerdo, Veracruz, Jorge Fabián Cárdenas Sosa, denunció amenazas en contra de él, de su equipo de trabajo y de su familia, así como una percusión el pasado fin de semana.

Foto: Jorge Fabián Cárdenas en Facebook.

A través de sus redes sociales, el alcalde de Lerdo indicó que luego de esos hechos de violencia, decidió reforzar su seguridad como una medida preventiva, para garantizar la tranquilidad de la gente.

En este sentido, agradeció a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, por el apoyo y atender esta situación con seriedad, reforzando la seguridad en la zona.

“Esto no me hace débil, me hace humano. Y como autoridad municipal, tengo claro que una de mis principales responsabilidades es garantizar la seguridad y tranquilidad de nuestra gente”, escribió.

Alcalde responde a Beatriz Sales Hernández

Luego de que la candidata de Morena a la alcaldía de Lerdo, Beatriz Sales Hernández, presentara una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en contra de Cárdenas Sosa, por presuntas amenazas e intimidaciones durante su campaña, el funcionario pidió a la candidata actuar con respeto y trabajar para construir un mejor futuro al municipio.

“No busco pleitos ni descalificaciones. A la candidata de Morena le reitero mi respeto y la invito a que construyamos desde las ideas, desde la verdad y desde el respeto mutuo. La ciudadanía se merece campañas limpias, con altura de miras y con propuestas reales”, indicó.

Asimismo, el alcalde de Lerdo agradeció a sus simpatizantes las muestras de apoyo y cariño y reiteró su compromiso por una política limpia y justa.

“Gracias a todos y a todas por su apoyo, por su cariño y por mantener firme la esperanza de que sí se puede hacer política de la buena, con el corazón y el compromiso, pensando siempre en el bienestar de nuestras familias”, expresó Cárdenas Sosa.

