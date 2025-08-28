Alcaldesa de Cuauhtémoc inaugura módulo de atención inmediata a ciudadanos

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, inauguró el módulo de la Agencia de Primer Contacto, con el fin de acercar los servicios de la demarcación a la ciudadanía y garantizar atención en menos de 24 horas a las solicitudes de los ciudadanos.

Foto: Alcaldía Cuauhtémoc.

El módulo de la Agencia de Primer Contacto, ubicado en la explanada techada del edificio sede de la demarcación, funcionará como un punto para canalizar peticiones, resolver trámites y atender problemáticas vecinales, fortaleciendo la estrategia de cercanía.

Alessandra Rojo detalló que este proyecto representa una nueva forma de gobernar, cercana y humana, que pone en el centro a la gente.

“Este módulo no es solo una oficina más, es un sueño hecho realidad que surgió de una lucha de años y que hoy nos permite atender de inmediato las necesidades de la población. Aquí nadie se queda sin respuesta: siempre buscamos el cómo sí”, señaló.

Lee: Estamos listas para hacer de la Cuauhtémoc el mejor gobierno de este país: Alessandra Rojo de la Vega

La alcaldesa reiteró que este gobierno trabaja 24/7 y seguirá construyendo puentes de confianza con la ciudadanía.

“Estamos regresando el poder a las manos de la gente y de la mano de ustedes vamos a construir el mejor gobierno que ha tenido la historia de esta alcaldía”, mencionó.

En este sentido, Rojo de la Vega reconoció el trabajo de todas las direcciones generales de su Gobierno, que en estos 11 meses de gestión han demostrado compromiso con los habitantes de Cuauhtémoc.

“Lo que queremos es que en estos tres años ustedes tengan lo mejor, y esta Agencia es una herramienta que va a ayudar a que todos los servicios estén en sus manos”, afirmó.

Te puede interesar:

Alcaldesa de Cuauhtémoc quita monumentos de espacios públicos; Brugada pide recuperarlos

Congreso capitalino pide informe de actividades en el extranjero de la alcaldesa de Cuauhtémoc

Clara Brugada arranca visitas Casa por Casa junto con Alessandra Rojo