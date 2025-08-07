Alcaldesa de Queréndaro suspende Feria del Chile tras hechos de violencia

La alcaldesa de Queréndaro, Michoacán, Diana Caballero, reapareció en sus redes sociales, luego del ataque a su domicilio con disparos y fuego, por hombres armados, el pasado 1 de agosto.

A través de un video difundido en su cuenta de Facebook, la presidenta municipal indicó que los últimos días han sido difíciles y dolorosos, y mantiene coordinación con la Fiscalía y con autoridades estatales que están tomando las medidas necesarias para continuar trabajando bajo ciertos protocolos.

“Trabajar para ustedes como siempre lo ha sido con quienes juntos deseamos construir la paz. Agradecerles con el alma el respaldo, apoyo y cariño”, indicó.

Diana Caballero aseguró que ella y su familia se encuentran bien y destacó que desde el ayuntamiento continuará trabajando por el bien del municipio.

En el video, la alcaldesa anunció la suspensión de la Feria del Chile tras los hechos de violencia sucedidos en el municipio.

“En Queréndaro cuidamos de nuestras tradiciones pero también cuidamos de nuestra gente en coordinación con el gobierno del estado decidimos posponer esta feria como ustedes ya saben hasta que encontremos las condiciones necesarias para llevarlas a cabo”, mencionó.

Asimismo, hizo un llamado para pedir apoyo a los comerciantes y productores que participan en la feria, para obtener una derrama económica y no se vean afectados por la cancelación de la feria.

“Esta feria que siempre ha sido tan nuestra debemos vivirla con mucha alegría y empatía con seguridad también y en las condiciones necesarias para llevarla a cabo”, dijo.

