Asesinan a ex presidente municipal de Actopan

Esteban Alfonseca Salazar, ex presidente municipal de Actopan, Veracruz, y el ex regidor Edmundo Martínez Pérez, fallecieron en la madrugada de este martes luego de sufrir un ataque armado. Los primeros reportes señalan que los ex funcionarios fueron asesinados en la carretera estatal que comunica a Santa Rosa con el municipio.

Foto: Héctor Yunes en X.

Esteban Alfonseca, presidente municipal de Actopan en el periodo 2014-2017, fue ultimado mientras regresaba de un mitin político en favor del candidato de Morena, Eduardo Utrera Carreto.

Diputado Héctor Yunes pide nueva estrategia de seguridad

El diputado local del PRI, Héctor Yunes Landa, señaló que, ante la crisis de violencia que sacude a Veracruz, urge una nueva estrategia y mayor coordinación, además exhortó a la gobernadora de la entidad ent, Rocío Nahle, la instalación de una mesa de seguridad que defina una estrategia para la protección de los 212 candidatos del estado.

“Todos los días ocurre un hecho violento que escala a nivel nacional. No se trata de política, se trata de la vida de muchos veracruzanos”, expresó en sus redes sociales.

En este sentido, aseguró que la gobernadora de Veracruz está obligada a reconocer la crisis de seguridad y la falta de estrategia para resolverla, además de trabajar para recuperar la paz del estado.

“Ha tenido que intervenir la presidenta de la República para ofrecer apoyo al gobierno de Veracruz, ante un problema que los ha desbordado. La impunidad crece. Las excusas se agotan. Las versiones a medias no son suficientes. La Fiscalía del Estado ya no funciona”, aseveró.

