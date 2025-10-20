Asesinan a líder de productores de limón en Michoacán 

El líder de los productores de limón en Michoacán, Bernardo Bravo, fue asesinado luego de denunciar extorsiones hacia su gremio, informó la Fiscalía General del Estado.

Foto: Bernardo Bravo en Facebook.

Bernardo Bravo era presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, que concentra el 80% de la producción limonera del estado, un emporio agroindustrial fuertemente orientado a la exportación hacia Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, la fiscalía anunció que Bernardo Bravo fue localizado sin vida, a bordo de su vehículo, en el camino que conduce a la comunidad Los Tepetates, en la región de Tierra Caliente, en el sur de Michoacán.

El empresario era responsable de la organización del Tianguis Limonero, mercado que agrupa a los productores de la región, en donde se vende el fruto al mayoreo.

Desde ese espacio denunció en repetidas ocasiones las extorsiones de las que es víctima el sector limonero en Tierra Caliente, por lo que autoridades no descartan que el homicidio pudiera estar relacionado con su actividad.

“La crisis de inseguridad en los municipios de Apatzingán y Buenavista se ha intensificado como resultado del conflicto armado entre grupos del crimen organizado, conflicto que vivimos ya desde 2023″, escribió en sus redes sociales.

