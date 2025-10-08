Caen 32% número de homicidios dolosos en primer año de gobierno de Sheinbaum

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que en el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el homicidio doloso bajó del 32 por ciento, lo que indica 27 homicidios dolosos menos al día.

En conferencia de prensa, la funcionaria presentó el Informe del Gabinete de Seguridad donde mencionó que la administración de la presidenta comenzó con un promedio de 86.9 homicidios diarios en el país y al término de septiembre de este año, la cifra fue de 59.5.

“Imagínense, 27 homicidios menos diarios, 32 por ciento, pero digamos el número a lo mejor no es tan significativo como decir que cada día hay 27 homicidios dolosos menos, 27 personas que no fallecen diariamente por motivo de un homicidio doloso. Una reducción muy significativa, evidentemente nosotros vamos a seguir trabajando para que la reducción sea mayor”, destacó.

Por entidad federativa, Marcela Figueroa recalcó que siete estados concentran el 53 por ciento de enero a septiembre de 2025.

En el primer sitio está Guanajuato, entidad que concentra el 11.3 por ciento de los homicidios del país; Chihuahua con 7.4 por ciento; Baja California con 7.3 por ciento; Sinaloa con 7.1 por ciento ; Estado de México, con 6.6 por ciento; Guerrero con 5.8 por ciento y Michoacán con 5.6 por ciento.

Bajo este contexto, reconoció que el sexenio Andrés Manuel López Obrador, ayudó a su llegada al Gobierno, ya que los homicidios dolosos ya presentaban una tendencia a la baja, luego de estabilizarse entre el 2019 y 2021, contrario a los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto donde su crecimiento fue exponencial.

Te puede interesar:

Homicidios dolosos se reducen 61% en Quintana Roo

Estas son las entidades del país con el mayor número de homicidios en 2024

Disminuye tasa de homicidios dolosos en Guanajuato