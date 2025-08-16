Homicidios dolosos se reducen 61% en Quintana Roo

por | Ago 15, 2025 | Seguridad |

Del 1 de octubre de 2024 al 11 de agosto de 2025, Quintana Roo registró una reducción de 61 por ciento en homicidios dolosos, informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En conferencia mañanera, Omar Harfuch presentó el balance de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada en Quintana Roo donde se dieron importantes detenciones, decomisos y disminución de delitos de alto impacto.

De acuerdo a los resultados, en dicho periodo fueron decomisados mil 300 kilogramos de drogas; tres mil 258 personas fueron detenidas por delitos de alto impacto.

La Fiscalía General del Estado (FGE) vinculó a proceso a más del 90 por ciento de los detenidos y obtuvo mil sentencia condenatorias, además, se decomisaron casi 300 armas de fuego.

El funcionario mencionó que en julio de 2025 se concretaron 94 detenciones y se aseguraron 432 kilogramos de droga.

Entre las detenciones más relevantes en la entidad destaca la captura de Bernardo Alejandro “N”, integrante de un grupo criminal dedicado a la extorsión y acaparamiento de mercancías en el Estado de México.

En Cancún se detuvo a Zacarías “N”, alias “El Skinny”, líder de la célula Los Skinny y generador de violencia en la zona hotelera. En Tulum se detuvo a José Benjamín “N”, alias “Cuervo”, objetivo prioritario y principal generador de violencia en la región.

Asimismo, en Playa del Carmen se detuvieron a ocho integrantes de un grupo delictivo, con aseguramiento de armas cortas y largas.