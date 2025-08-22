Caen implicados en el asesinato de los asesores de Clara Brugada

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; la fiscal capitalina, Bertha Alcalde, y el secretario de Seguridad local, Pablo Vázquez, informaron que fueron detenidos 13 implicados en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, asesores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Foto: SSC.

Los funcionarios detallaron que las capturas derivaron de 11 cateos, seis en las alcaldías Xochimilco y Gustavo A. Madero, y los cinco restantes en los municipios de Coacalco y Otumba.

Bertha Alcalde indicó que el asesinato de los asesores fue una operación planeada y ambos salvaron su vida el pasado 14 de mayo, porque Ximena no pasó a recoger a José como usualmente lo hacía a las afueras del metro Xola.

Explicó que una semana después se consumó la doble ejecución en calzada de Tlalpan y existen evidencias de que el sicario no era la misma persona que les iba a disparar una semana antes.

“A partir de la investigación podemos afirmar lo siguiente: la participación de, al menos, seis personas en la ejecución material y los seguimientos al automóvil que manejaba Ximena el día 20 de mayo, así mismo se identificó la intervención de otras personas en actividades como recarga de los celulares, obtención y ocultamiento de vehículos y, en general, la operación logística del evento”, expresó.

Lee: Asesinan en ataque directo a Ximena Guzmán, secretaria particular de Clara Brugada

Omar García Harfuch informó que, luego del asesinato, los responsables se concentraron en el Barrio La Asunción de la alcaldía Iztacalco, luego abordaron una camioneta gris y huyeron rumbo a Ecatepec.

De entre los detenidos ya se contaba con orden de aprehensión por los delitos de homicidio y asociación delictuosa contra Jesús “N”, Arlette “N”, Neri “N”, Abraham “N”, Jesús Francisco “N” y Francisco “N”.

De acuerdo con las investigaciones, el tirador contaba con apoyo de un cómplice que lo esperaba metros atrás en una motocicleta para facilitar la huida, luego fue abandonada en la alcaldía Benito Juárez.

Los agresores abordaron un vehículo Nissan Kicks y continuaron su huida hacia Iztacalco, donde abandonaron el vehículo y abordaron la camioneta Urvan gris en la que huyeron en dirección al Estado de México.

Te puede interesar:

Alcaldías de la Ciudad de México con más reporte de desapariciones: CBPCDMX

Gobierno de la CDMX busca endurecer penas contra despojo de vivienda

CDMX lanza estrategia de Policía de Proximidad