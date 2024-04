CJF abre expediente de investigación contra ex colaboradores de Zaldívar

Por una denuncia anónima, el Consejo de la Judicatura Federal inició un expediente de investigación, contra ex colaboradores del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

Foto: Arturo Zaldívar página web.

Específicamente contra Antonio Alpízar Salazar, ex Secretario General de la Presidencia del CJF; la ex contralora del Poder Judicial de la Federación (PJF), Arely Gómez González, jueces y magistrados en activo así como otros funcionarios del PJF, y el abogado Julio Scherer Ibarra, ex Consejero del Poder Ejecutivo Federal.

De acuerdo con el oficio de formación del expediente se investigarán actos que vulneraron “la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”.

En el escrito se específica que Zaldívar “ejerció presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales, a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones”.

En la denuncia también se involucra al extitular de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, magistrado Jaime Santana Turral, una de las áreas del Consejo de la Judicatura supuestamente más utilizadas para presionar a los jueces y magistrados.

Asimismo, se menciona que la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la entonces Contraloría del Poder Judicial, cuya titular era Arely Gómez González, ahora auditora en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), amenazaba con declarar a los titulares culpables de responsabilidades administrativas, usando quejas existentes o inventando algunas.

La denuncia también señala que el expresidente de la SCJN y el exconsejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, se confabularon para atentar contra la autonomía e independencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales.

