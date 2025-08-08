Detienen a Jaret Roberto “H”, presunto asesino del delegado de la FGR en Tamaulipas 

por | Ago 8, 2025 | Seguridad |

La Fiscalía General de la República (FGR) reportó la detención de Jaret Roberto “H”, integrante de la célula delictiva Los Metros, del Cártel del Golfo, por su presunta participación en el asesinato de su delegado en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna.

Foto: Ernesto Vázquez en Facebook.

Por medio de un comunicado, la FGR informó que el sujeto fue localizado en un centro de rehabilitación de Reynosa, donde permanecía escondido y donde encontraron dos armas largas, cargadores, cartuchos y droga.

Esta detención se dio luego de obtener los datos de investigación donde hallaron el vehículo que ocuparon los delincuentes para cometer el delito.

De acuerdo con la dependencia, Jaret Roberto “H” ya contaba con una orden de aprehensión federal y sería uno de los homicidas que huyeron en la unidad.

Además, datos hallados en el teléfono celular del detenido permitieron establecer la participación directa del acusado, en su calidad como miembro de Los Metros, fracción del Cártel del Golfo.

En tanto, la fiscalía detalló que este viernes presentará ante un juez al detenido, y se continuará con las investigaciones para aprehender a los demás responsables.

El pasado lunes, Ernesto Vázquez fue asesinado tras un ataque armado en plena hora pico en una transitada avenida de Reynosa, cerca de la frontera con Estados Unidos.

Vázquez viajaba en un vehículo modelo Cadillac cuando fue interceptado por un convoy.

