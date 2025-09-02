Fallece presidente municipal de San Francisco Telixtlahuaca, Oaxaca

El presidente municipal de San Francisco Telixtlahuaca, Oaxaca, Jaime López Gómez, falleció, así lo confirmó el gobernador de la entidad, Salomón Jara Cruz.

Foto: Ayuntamiento de San Francisco.

Mediante sus redes sociales, el gobernador de Oaxaca lamentó el fallecimiento del edil de Telixtlahuaca y expresó sus condolencias a su familia y amigos.

En un comunicado oficial del ayuntamiento, se destacó el legado que dejó López Gómez, así como su pasión en la búsqueda de un municipio más justo enfocado en las causas sociales.

“El presidente Jaime López Gómez fue un luchador apasionado, un ser humano entrañable, y siempre dispuesto a tender la mano, su sencillez no fue debilidad, sino una muestra clara de su grandeza. Siempre cercano, siempre presente, caminó junto al pueblo, escuchando con humildad y actuando con firmeza. Su compromiso con las causas justas quedarán como legado imborrable”, refiere el comunicado.

Además, expresaron las condolencias a sus familiares, amigos y a sus simpatizantes ante esta irreparable pérdida.

El fin de semana, el gobernador de Oaxaca y el munícipe Jaime López Gómez darían el banderazo de inicio de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y la construcción de pavimento de concreto hidráulico en las calles de José La Fragua y Unidad Popular.

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte, sin embargo, medios locales han informado que el deceso se dio por causas naturales.

López Gómez dedicó su vida al servicio público, era conocido por su cercanía con la gente, su humildad y su firme compromiso con el bienestar de los ciudadanos de Telixtlahuaca.