Los pilares de la protección digital creando un plan de ciberseguridad

Luis Antonio Zafra, Director del Centro de Operaciones de Seguridad en Onesec, señaló que los corporativos se han dado cuenta de la importancia de la ciberseguridad; sin embargo, no es un tema que lo tomen como un sentido de urgencia y prioridad.

Onesec, es una empresa que busca gestionar los riesgos de las organizaciones basándose en las mejores prácticas de ciberseguridad para que puedan mejorar su postura y poder monitorear ataques de robo de información en cualquier momento.

MARCOS REGULATORIOS

“Hay reguladores, como por ejemplo el Marco de México, que a través de lecciones experimentadas de incidentes del pasado, han aprendido que deben ajustar las normativas de la política, permitiendo que las empresas, los corporativos, las entidades financieras puedan aplicar mejores prácticas de ciberseguridad en su infraestructura”, destacó Zafra.

En materia del sector público, Luis Zafra menciona que, está más limitado a nivel presupuestal. Por ello es importante contar con un análisis de riesgo, de priorización e identificar cuáles son realmente las amenazas que pueden impactar a los gobiernos y no dejarse guiar sólo por tendencias.

“El sector público es un nicho que tiene ciertos componentes de autonomía de ataque. Por ello, los encargados deben enfocarse en esos detalles para poder desarrollar un proyecto bajo el poco presupuesto y aprovechar todos los recursos que se puedan proveer”.

Finalmente, el especialista aseguró que la ciberseguridad es trabajo de todos, y la parte clave es generar red de colaboración para trabajar en equipo desde la educación, la concientización, o compartir experiencias que permitan que otros colaboradores, otras empresas no sufran lo que otros.

