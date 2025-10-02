Michoacán moderniza sistema de seguridad pública con ayuda de Kabat

por | Oct 1, 2025 | Seguridad |

En 2022, el Estado de Michoacán decidió modernizar su sistema de seguridad pública con ayuda de la empresa Kabat One implementando el proyecto C5 SITEC (Seguridad, Inteligencia, Tecnología).

Fotos: Cortesía.

En conferencia de prensa, autoridades públicas de Michoacán y empresarios de Kabat, resaltaron que, en un contexto de graves índices delictivos, el Gobierno del Estado identificó la necesidad de transformar sus capacidades operativas.

Por ello, la solución presentada por Kabat One aborda una arquitectura tecnológica robusta y un despliegue estratégico, orientado a fortalecer la prevención, atención y respuesta ante emergencias.

De acuerdo con Niv Yarimi, dueño de Grupo Kabat, entre las acciones implementadas destacan:

Renovación de 13 subcentros regionales de monitoreo; rehabilitación de más de 1,300 Puntos de Monitoreo Inteligente; instalación de una red de microondas en 19 sitios estratégicos.

Integración de casi 6,000 cámaras de videovigilancia y 56 arcos carreteros con lectura de placas; implementación de una red de radiocomunicación digital P25 para cuerpos de seguridad.

El sistema operativo se consolidó en la plataforma Kabat One, que centraliza videovigilancia, alertamiento inteligente, telefonía de emergencia, mapas operativos y analítica avanzada en una sola interfaz.

Asimismo, se desarrollaron soluciones móviles como C-React, para georreferenciar y dar seguimiento a agentes en campo, y la App Ciudadana SITEC 911, lanzada oficialmente en 2025 como canal de denuncias y alertas de pánico.

Por su parte, Juan Carlos Oseguera, titular de la SSP de Michoacán, señaló que, con esta tecnología los homicidios dolosos disminuyeron 63.3 por ciento en esta administración, pasando de 259 a 95 casos.

Finalmente, autoridades del Estado recordaron lo importante que es tener un aliado que sepa lo que hace y se adapte a las necesidades tecnológicas y de seguridad que se requieren para mejorar y mantener en calma a la entidad.