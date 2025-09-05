Oaxaca aprueba ley para atender el desplazamiento forzado interno

Con 32 votos a favor, el Congreso Local de Oaxaca aprobó en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el Estado.

En su artículo 80, la ley destaca que cualquier persona, sin fundamento legal, expulse de manera arbitraria a familias de sus lugares de origen o residencias mediante violencia, amenazas o abuso de poder, enfrentará de 10 a 18 años de prisión.

Las penas se agravarán hasta una tercera parte del máximo cuando el delito sea cometido por servidores públicos, se utilicen armas de fuego o existan amenazas o delitos contra el derecho al desarrollo psicosexual de mujeres desplazadas.

También se creará el Registro de personas en situación de desplazamiento forzado interno, a cargo de la Coordinación para la Atención de Derechos Humanos para recopilar información personal, fidedigna y actualizada de las víctimas.

Esta ley permite generar acciones que ayuden a prevenir, atender y reparar los daños a las víctimas que son obligadas a huir de sus pueblos.

El diputado que preside el órgano legislativo de Derechos Humanos, Isaac López López sostuvo que, el aprobar este dictamen representa un acto de justicia. Refirió que este es un fenómeno mundial que afecta a las personas no solo a nivel físico, sino emocional, ya que se ven obligadas a dejar sus hogares, tierras y familiares cercanos.

Precisó que en la entidad ha sido un problema recurrente durante décadas, que afecta a distintos pueblos y comunidades indígenas como consecuencia de conflictos sociales, políticos, electorales, agrarios y religiosos que aquejan, principalmente sus territorios.

De acuerdo con organizaciones civiles, en México suman más de 390 mil personas que se encuentran desplazadas. Con esta aprobación, Oaxaca se suma a Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas con contar con esta ley.

