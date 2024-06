Los pobladores desplazados de Tila, Chiapas alojados en siete albergues del municipio Yajalón, informaron que no regresarán a sus casas porque no hay estado de derecho y no existen las condiciones de seguridad suficientes.

Foto: Usuarios en X.

A través de manifestaciones con cartulinas, los pobladores pidieron a las autoridades correspondientes que se desarme al grupo armado de “Los Autónomos” y se brinde certeza jurídica de sus propiedades.

“Supimos ayer que estuvo en la negociación el cura Heriberto Cruz Vera (ex párroco de Tila), junto con el presidente municipal Limber Gutiérrez Gómez. Ha sido una negociación escondida, no de cara con los desplazados y despojados, sino que se hizo a escondidas y nadie supo de qué se trató”, dijo un hombre a medios locales de comunicación que pidió no ser identificado por seguridad.

Los miles de desplazados encabezaron una reunión, luego que las autoridades federales, estatales y municipales de Tila, acordaron el martes 12 de junio que iniciaría el retorno de los más de 4 mil desplazados, para lo cual la Secretaría de Protección tenía dispuesto el transporte y serían acompañados por militares, la Guardia Nacional y policías estatales.

Sin embargo, los desplazados aseguraron que no fueron tomados en cuenta, por lo que desconocieron los acuerdos ya que fueron tomados de manera “unilateral” en una mesa de diálogo.

Asimismo, los habitantes de Tila informaron sobre 17 casas quemadas, los propietarios presentaron denuncias ante la Fiscalía. Los autónomos son dueños de las 130 hectáreas donde se asienta la cabecera municipal de Tila, pero no cuentan con título de propiedad asegura uno de los habitantes, quien describe que a través de la violencia los autónomos cobran por cada propiedad que tienen.

