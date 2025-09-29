Presidenta Sheinbaum celebra acuerdo con EU para frenar tráfico de armas

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el primer acuerdo con Estados Unidos para frenar el tráfico de armas “Barrera a las armas de fuego”.

En conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que, por primera vez, el gobierno de Estados Unidos reconoció la gravedad del problema y realizará operativos e investigaciones en su territorio para combatir el tráfico de armas en México.

“Durante años, Estados Unidos no aceptó que este era un problema o hizo un operativo Rápido y Furioso con la anuencia de entonces Calderón, estaba el entonces presidente Obama para supuestamente poner chips en las armas de Estados Unidos y venderlas a Médico”, indicó.

En este sentido, detalló que los grupos delictivos quitaron el chip y las usaron para fortalecer a la delincuencia organizada, sin llegar a fondo a las investigaciones sobre estos hechos.

“La visión de Estados Unidos es completamente distinta, uno de los primeros puntos es el fortalecimiento de las operaciones de las agencias o de las instituciones de gobierno de Estados Unidos para evitar que entren a México “, dijo.

La mandataria declaró la importancia de fortalecer la investigación y la comunicación donde se encuentran armas estadounidenses en México y que son cerca del 75 por ciento de lo que se incauta, que ha sido reconocido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Es un acuerdo muy importante que se llama Barrera a las armas de fuego y es un primer acuerdo adicional o primer entendimiento relacionado con el marco al que llegamos recientemente con Estados Unidos”, explicó.

