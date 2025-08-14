Carlos Alberto Treviño Medina, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue detenido en Estados Unidos por presuntos actos de corrupción, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la conferencia mañanera, la jefa del Ejecutivo indicó que el ex funcionario Treviño Medina será extraditado a México por temas de corrupción.

Explicó que Carlos Alberto Treviño fue detenido como resultado de una solicitud de extradición de hace aproximadamente cinco años y está ligado a una denuncia hecha por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

“No estoy segura quien hace la detención, es una solicitud de extradición que había desde el periodo pasado, de hace como cinco años, finalmente se encuentra y será deportado, tiene que llevar su juicio aquí”, refirió la presidenta.

En este sentido, mencionó que el ex funcionario está acusado de sobornos por el caso Odebrecht, entre otros casos ilícitos, relacionados con una denuncia de Lozoya.

Añadió que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que informe los delitos de los que se acusa a Carlos Treviño Medina, sin embargo, en 2021 se giró una orden de aprehensión en su contra por asociación delictuosa y lavado de dinero, ligados al caso de la planta de Etileno XXI.

En noviembre de ese año, se emitió una alerta migratoria en su contra y la FGR solicitó a Interpol una ficha roja.

Carlos Alberto Treviño fue nombrado director de Pemex en 2017 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, en sustitución de José Antonio González Anaya.

Antes de ser director de la empresa productiva del Estado fungió como director corporativo de Administración y Servicios de Pemex, como director corporativo de Finanzas y en dos ocasiones como director corporativo de Administración.

Además, fue oficial mayor en las secretarías de Economía y de Energía. Asimismo, se desempeñó como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue director general de Financiera Rural y director de Finanzas en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

