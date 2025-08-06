Refuerzan seguridad en el norte de Veracruz con más de 300 elementos

Para reforzar la seguridad en la región norte de Veracruz, se desplegaron 300 elementos de la Guardia Nacional y 80 de la Secretaría de Marina, informó la gobernadora de la entidad, Rocío Nahle García.

En conferencia de prensa, la mandataria estatal informó que esta medida se llevó a cabo en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, así como con Omar Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Hoy mismo llegó un refuerzo importante a la zona norte, estamos actuando con responsabilidad y será la Fiscalía quien informe puntualmente sobre los hechos registrados en esa región”, indicó.

En este sentido, aseguró que no hay pactos ni complicidades y que las instituciones estatales están actuando con firmeza dentro del marco legal, en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública.

Asimismo, sobre los hechos ocurridos en el Centro de Reinserción Social de Tuxpan, Nahle García indicó que esta semana la FGE presentará un informe completo con cifras oficiales y el estado de las personas lesionadas.

En este contexto, anunció la revisión integral del sistema penitenciario en la entidad. “Sí vamos a intervenir en todos los penales, es una prioridad, hay garantías de seguridad y legalidad”, aclaró.

El pasado 2 de agosto, reclusos del penal de Tuxpan realizaron un motín que dejó un saldo de siete muertos y 11 lesionados.

De acuerdo con autoridades locales, los presos realizaron la riña por estar en contra de que sigan las extorsiones y el control por un grupo delincuencial.

