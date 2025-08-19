Revocan visas de la alcaldesa de Mexicali y de su esposo

La alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante Martínez, informó que a su esposo Luis Samuel Guerrero Delgado, le fue revocada la visa de Estados Unidos.

Foto: Norma Bustamante en Facebook.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la alcaldesa de Mexicali confirmó que, al encontrarse en la Garita de Mexicali e intentar cruzar la frontera, su esposo fue enviado a una inspección secundaria.

“Él fue entrevistado para una revisión en la garita de Mexicali, tras hacer una serie de preguntas las autoridades retuvieron su visa sin motivo alguno o aviso previo, esto sólo afecta a él en su situación de cruce fronterizo”, explicó.

De acuerdo con la ficha emitida por autoridades estadounidenses, Guerrero Delgado fue inadmisible según la Sección 212 (A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de Estados Unidos, la cual implica que una persona no cumple con los requisitos legales para entrar o permanecer en el país.

Lee: Estados Unidos retira visa al alcalde de Nogales

Al respecto, la alcaldesa de Mexicali negó que se le haya revocado su visa, sin embargo,el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Mexicali, Octavio Sandoval López, pidió a Bustamante Martínez cruzar la frontera para confirmar que su visa se mantiene vigente.

Esta decisión del gobierno de Estados Unidos se suma a la revocación de la visa de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, el pasado 8 de mayo.

La mandataria estatal reconoció que le fue retirada la visa, pero aseguró que no le dieron explicación alguna, y acusó de falsos los señalamientos sobre una supuesta investigación de EU en su contra.

Sin embargo, señaló que ya está en proceso de recuperar su documento migratorio para volver a entrar al país vecino.

Te puede interesar:

EU revoca visa del alcalde de Puerto Peñasco

Organizan carne asada para exigir renuncia de la gobernadora de Baja California

EU revoca visa a gobernadora de Baja California