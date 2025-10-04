A un año de gobierno, alcalde de Tijuana destaca recaudación de 7mil mdp

El presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, destacó que, a un año de su gobierno, se han recaudado 7 mil millones de pesos sin generar deuda en el municipio, obteniendo una calificación financiera AA+.

Al presentar su informe de gobierno, el edil indicó que este año el Fideicomiso Fondos de Tijuana liberó más de mil 552 créditos por 68 millones de pesos para emprendedores, y la Bolsa de Oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Económico ayudó a la creación de 29 mil 237 empleos formales.

En materia de seguridad, resaltó la inversión de 760 millones de pesos en 431 patrullas con alta tecnología, además que se ejercieron 46 millones de pesos para fortalecer el cuerpo de Bomberos con 60 nuevas plazas y equipos de salvavidas.

En cuanto a los programas estratégicos como el Plan Plurianual se invirtieron más de 2 mil 381 millones de pesos para iluminar próximamente todo Tijuana, mientras que con ´Tijuana: Ciudad Limpia´ se beneficiaron a más de 700 mil personas, gracias a que se removieron más de 15 mil 882 metros cúbicos de basura e históricamente se aperturaron 327 rutas de recolección de basura en un año. Asimismo, en las 68 jornadas de Bienestar, se reunieron más de 229 mil personas.

Como otros logros destacó las 215 jornadas médico-asistenciales, 47 mil 386 apoyos sociales, la siembra de 17 mil 500 árboles del programa ‘Una Tijuana Verde’, rehabilitación de 6 planteles escolares, realización de la Feria del Libro por primera vez en la Zona Este, la entrega de 108 títulos de propiedad, así como la inversión de 109.3 millones de pesos en acciones de pavimentación.

“A cada regidora y regidor, síndica procuradora, secretario de Gobierno Municipal, expreso mi gratitud por su dedicación incansable y su apoyo inquebrantable en este proyecto que nos une. Ustedes son el pilar que ha hecho posible cada logro. Desde las largas sesiones de debate hasta las decisiones valientes que priorizan el bien común”, expresó Burgueño.

