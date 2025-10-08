Alcaldía Cuauhtémoc logra atender más de dos mil baches en la demarcación

por | Oct 7, 2025 | Ciudadanía |

on la jornada masiva Bachéale, la alcaldía Cuauhtémoc atendió alrededor de tres mil baches reportados en la demarcación, en dos días.

Foto: Alcaldía Cuauhtémoc.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega participó en esta jornada, en las colonias de la Morelos, San Simón y Condesa, lugares donde se concentró la mayor cantidad de denuncias.

“Estamos trabajando todo el equipo de la alcaldía, vecinos y voluntarios para hacer esta jornada de Bachéale en Cuauhtémoc, este proyecto genera mayor confianza entre el gobierno y la ciudadanía”, mencionó.

En este sentido, resaltó que el programa funciona gracias al apoyo de la iniciativa privada y la organización vecinal y que hasta ahora se ha llegado un total de 10 mil baches atendidos.

“No hay que esperar grandes presupuestos, grandes materiales, sino que se puede hacer la diferencia con iniciativa. Fuimos un enlace entre ciudadanía y el sector privado.

La alcaldesa añadió que la demarcación enfrenta condiciones que propician la aparición constante de baches: redes de agua con más de 40 años de antigüedad, suelo blando propio de la zona centro y un alto tránsito vehicular que acelera el desgaste del pavimento.

“El programa busca dar mantenimiento continuo para tener en mejores condiciones las calles del corazón de México”, indicó.

