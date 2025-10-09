Ampliación de red de acopio de frijol en Zacatecas beneficiará a ocho municipios

El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, sostuvo una mesa de trabajo con la directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, donde destacó que Zacatecas es el principal productor de frijol del país.

Foto: Gobierno de Zacatecas.

Durante el encuentro, María Luisa Albores expuso una visión estratégica para fortalecer al sector agrícola con base en la soberanía alimentaria, la eliminación de intermediarios y el impulso a pequeños productores, al destacar al estado de Zacatecas como eje fundamental del Programa Nacional de Autosuficiencia del Frijol.

Los funcionarios estimaron una cosecha de la leguminosa para el ciclo agrícola primavera-verano 2025, de 360 mil a 400 mil toneladas, derivado de un temporal favorable y de la continuidad de las lluvias.

En logística, contemplan la ampliación de la red de acopio, en 2024 fueron 43 centros, para el presente año serán 52, con lo que se incrementarán en más del 20 por ciento, en los principales municipios productores, como Fresnillo, Villa de Cos, Guadalupe, Pinos, Loreto, Sombrerete, Juan Aldama y Miguel Auza.

Lee: Zacatecas, Durango y Nayarit serán grandes productores de frijol: Sheinbaum

Además, se definió el precio de garantía de 27 mil pesos por tonelada de frijol, y se acordó bajar el costo de los costales para los acopios, de ocho a cuatro pesos, así como acortar los tiempos de paga para los productores, que será a más tardar de cinco días después de la entrega en el centro de acopio.

“Se logró una siembra en tierras abiertas a cultivo de casi 600 mil hectáreas, de las cuales, 530 mil fueron de temporal y más de 60 mil de riego, enfocadas solo a producción de frijol, lo que sustenta la expectativa de producción”, indicó el mandatario estatal.

Asimismo, destacó el apoyo y subsidio de semilla y fertilizante que en este momento se otorga, además, se duplicará de cinco hasta 10 hectáreas, como parte de una política pública de acompañamiento a la visión del Ejecutivo.

El gobernador también anunció una Expo Agrícola Ganadera en la comunidad de Rancho Grande, en Fresnillo, para la zona frijolera, con la que se apoyará y ofrecerán apoyos económicos en desgranadoras, cortadoras, sembradoras y se llevará el apoyo para 100 tractores más.

