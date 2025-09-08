El gobierno de Zacatecas inauguró el Centro de Control, Comando, Comunicación, Computo, Coordinación e Inteligencia (C5i), con un perro robot armado, equipado para combatir al crimen organizado.

De acuerdo con sus características, el perro robot está diseñado para cargará un arma larga tipo fusil AR-15, calibre 5.56, también cuenta con sensores de tecnología avanzada y está diseñado para funcionar en entornos complejos y de alto riesgo.

El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, detalló que la nueva infraestructura coloca a la entidad a la vanguardia con tecnología de primera generación.

Para este C5i se adquirieron drones tácticos y aviones no tripulados para detectar armas a kilómetros de distancia y reducir todos los tipos de delito.

“Con una inversión de 1 mil millones de pesos, hoy inauguramos el nuevo C5i Zacatecas, un centro de inteligencia y vigilancia de última generación que se suma a la estrategia de pacificación en nuestro estado”, dijo el gobernador.

Declaró que con esta obra se reafirma que invertir en inteligencia es fundamental para fortalecer la seguridad pública y brindar tranquilidad a las familias zacatecanas. “Seguiremos trabajando con decisión y compromiso para consolidar un Zacatecas más seguro, en paz y con bienestar para todas y todos”, expresó

