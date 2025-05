ASE pide informe a alcaldesa de Acapulco, Sheinbaum solicita aclarar observaciones

por | May 30, 2025 | Ciudadanía |

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, aclarar las observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) por el manejo de recursos públicos federales.

Foto: Abelina López Rodríguez en Facebook.

En conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo dijo que se debe dividir la parte política de una falta administrativa, de uso de recursos públicos.

Si hay alguna cosa, debe de aclararla la presidenta municipal de Acapulco, si hay alguna auditoría y hay observaciones siempre hay los tiempos legales para que pueda responder y tiene que seguir su proceso”, pidió la presidenta.

El Órgano Fiscalizador detectó irregularidades por 898 mdp correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) del ejercicio fiscal 2023.

Marcos César París, titular de la ASE, informó que el próximo lunes, 2 de junio, presentará una denuncia ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía General del Estado por presunta obstaculización de la fiscalización y ocultamiento de información oficial.

López Rodríguez argumenta persecución política

Al respecto, la presidenta municipal de Acapulco calificó las observaciones de la ASE como parte de una persecución política vinculada a sus aspiraciones para la gubernatura de Guerrero en 2027.

“Esto me obliga, de manera razonable, a tomar medidas. Me han difamado. Yo veo aquí un abuso de autoridad y eso se castiga con ley también. Veo una franca violencia política de género. Hemos buscado de mil maneras que esto pueda resolverse con la razón pero parece que no funciona”, declaró.

Asimismo informó que instruyó a un grupo de asesores para hacer una solicitud en Transparencia Federal para saber si existía un convenio entre el estado y la federación para que diera paso a la auditoría, sin embargo no hay registro de tal convenio.

Te puede interesar:

Sectur y BID refuerzan la reactivación económica de Acapulco

Acapulco obtiene mayor flexibilidad financiera: RCPH

Búsqueda de financiamiento e inversión en infraestructura, los retos en gestión del agua