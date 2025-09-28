Cámara de Diputados recibe iniciativa para prohibir vapeadores

La Cámara de Diputados recibió la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum que busca prohibir los vapeadores, cigarrillos electrónicos y otros dispositivos.

A través de su cuenta de X, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, dio a conocer la recepción de este documento, así como cambios a la Ley General de Salud para fortalecer la atención médica en el país.

“Recibimos de la presidenta, ‘Iniciativa con proyecto decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de prohibición de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos análogos, y otras materias que fortalecen la atención de la salud de la población”, escribió.

Esta iniciativa tiene como objetivo proteger el derecho a la salud, contemplando medidas como la prohibición del uso, comercialización, distribución y uso de vapeadores y productos similares, así como el endurecimiento de controles frente a sustancias estupefacientes.

Uno de los cambios en la iniciativa es la modernización del sistema de salud digital, con el impulso a la telesalud, telemedicina, salud móvil y registros médicos electrónicos.

Además, se contempla la planeación de infraestructura hospitalaria y equipamiento de alta tecnología, a través de un Plan Maestro Nacional.

Asimismo , se plantea que la CONAMED tenga mayor capacidad de respuesta para atender quejas médicas y garantizar mecanismos de solución de controversias que eleven la calidad de los servicios de salud.

