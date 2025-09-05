CDMX contempla construcción de hospital toxicológico

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó el Programa de Atención a Consumo de Sustancias Psicoactivas, con el fin de realizar transformaciones y acompañar de manera directa a las personas sin emitir juicios, sin imponer decisiones y sin reproducir prácticas de exclusión o discriminación.

Aunado a esto, Clara Brugada anunció la construcción de 100 Centros Colibrí y un Hospital Toxicológico, en coordinación con el gobierno federal, para atender y dar cobertura a todos los casos de intoxicación y consumo problemático en la ciudad.

“Cuando hablamos de sustancias psicoactivas consideramos que no lo tenemos que hacer bajo un ambiente o un enfoque que criminaliza, ni tampoco desde el prejuicio, esto creo que es parte de un nuevo enfoque que estamos presentando para la Ciudad de México, que es vanguardia en términos de un proyecto concreto”, explicó.

En este sentido, refirió que en la ciudad se debe dejar atrás la visión que estigmatiza y se debe avanzar hacia un modelo integral basado en la dignidad; añadió que la salud emocional es un derecho humano que el Gobierno de la Ciudad de México asume como prioridad.

La mandataria capitalina detalló que la estrategia de atención al consumo de sustancias psicoactivas contempla tres ejes, el primero es el de la prevención, que se inició en marzo a través del proyecto Vida Plena, Corazón Contento, enfocado a estudiantes y docentes para detectar riesgos.

El segundo eje es el de atención, el cual contempla la construcción de 100 Centros Colibrí, espacios de apoyo especializados para personas consumidoras de sustancias psicoactivas, 16 en este año y uno en cada Utopía, y por el momento 11 ya están en funcionamiento.

El tercer eje se enfoca en la reducción de riesgos y daños con actividades como programas de vida nocturna segura en bares y antros, donde se distribuirá información, servicios de análisis de sustancias y capacitación de personal; también, campañas de sensibilización en toda la ciudad y ferias de la salud mental y reducción de riesgos y daños.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, la edad promedio de inicio de consumo de algunas sustancias psicoactivas en la capital es de 17 años; en el caso del alcohol, se inicia desde los 10 a 12 años, en 4 por ciento de la población, y aumenta significativamente entre los 13 y 15 años, con 20 por ciento; mientras que se consolida entre los 16 y 19 años, con 52 por ciento.

