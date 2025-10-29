Carretera San Ignacio – Tlayolita, en beneficio de 11 mil habitantes de Durango y Sinaloa

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) concluyó la construcción de la carretera San Ignacio – Tayoltita que conecta a Durango y Sinaloa. El proyecto beneficiará a más de 11 mil habitantes de estos estados e impulsará el turismo nacional, tuvo una inversión de 3 mil 170 millones de pesos; cuenta con dos carriles -uno por sentido- a lo largo de 96 kilómetros.

Foto; SICT.

En Sinaloa, la nueva obra fortalecerá el desarrollo económico de San Juan, Vado Hondo, Tepehuajes, Tenchoquelite, Los Brasiles y El Limoncito. En Durango, el beneficio será en Tayoltita.

De acuerdo con la dependencia, está carretera reducirá en 10 horas el tiempo de recorrido, de la cabecera municipal de San Ignacio en Sinaloa, al poblado de Tayoltita de Durango, un beneficio para el transporte de bienes y productos agrícolas, ganaderos y mineros.

La obra forma parte de la estrategia del Plan Nacional de Infraestructura 2025- 2030.

SICT libera 415 caminos afectados por fuertes lluvias

La dependencia indicó que hasta el momento 220 localidades de las 288 que tuvieron interrupciones por las fuertes lluvias ya están comunicadas, con la liberación de 415 caminos.

El secretario de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, indicó que las comunidades de Puebla, San Luis Potosí y Querétaro ya están comunicadas.

En Hidalgo, se restableció el paso a 127 comunidades de las 184 que presentaban interrupciones y en Veracruz 40 de 51 localidades ya están comunidades nuevamente.

