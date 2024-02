¿Cómo financiar los proyectos para atender la crisis climática?

Ante la crisis climática que se vive en el país, analistas y expertos, abordaron el tema sobre el financiamiento de esta emergencia durante el Parlamento Climático, que se realizó en el Senado de la República, con el fin de atender principalmente los rubros de prevención de desastres naturales.

Foto: Senado de la República.

El tema de la emergencia climática, consideraron, se debe atender desde el gobierno, el ámbito educativo, la iniciativa privada y, principalmente por las juventudes; asimismo, en éste se involucra también a otros países con los que se tiene que trabajar de la mano para preservar el cuidado del medio ambiente.

En su participación Camila Zepeda, Directora General de Asuntos Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores externó que es importante construir mesas de dialogo en 2024 para conocer lo que se requiere en todos los sectores para incrementar la meta de inversión climática en México lo que será complicado para el Ejecutivo por temas de veda lectoral.

“Ya hay un reconocimiento de las pérdidas y daños que tienen todos los países como efectos inmediatos (…) Se requieren recursos no solo para mitigación, ya no son solo 100 mil millones, son trillones. Tenemos que hacer frente inmediato no solo de emergencia humanitaria ante desastres naturales sino para poder reconstruir comunidades devastadas”, aseguró Camila Zepeda.

Lee: Legisladores y organizaciones atienden agenda verde. «Ya no tenemos tiempo: Laura Ballesteros

Por su parte Erica Valencia, consultora, especialista en medio ambiente y fundadora de Octágono refirió que las alianzas que se crean a través de este tipo de foros son fundamentales para lograr los retos colectivos que se tienen sobre crear mucho en poco tiempo en materia de protección del medio ambiente.

La crisis climática debe observarse no sólo como el impacto que genera sino también desde el punto de análisis para innovar y poder reinventar las zonas que han sido afectadas; “hay que tomarlo como referencia para empezar a pensar, actuar y reinventar las oportunidades de negocio”, señaló Erica Valencia.

Aranxa Sánchez, economista y experta en finanzas sostenibles, destacó que objetivos ambiciosos y necesidades urgentes requieren financiamiento y recursos precisos sólidos; la comparación de gastos del sector público al del sector privado es más fuerte por parte de la iniciativa privada.

También: Ciudades Inteligentes frente al cambio climático

Una parte importante para el financiamiento climático es la demanda, porque si una empresa no encuentra quién les financie, el mercado se va a detener y México se estancará a nivel Internacional. Los AFORES han sido un gran ejemplo de esta demanda en donde se generan centros de atención para bonos temáticos que les permitan invertir en energías nuevas y proyectos sustentables.

Finalmente, Emiliano Reyes, experto en cambio climático aseguró que es importante tener un espacio plural para que diferentes sectores puedan compartir su visión de la situación; además, reiteró que no solo se debe atender la crisis climática sino también múltiples emergencias ecológicas, como crisis de extensión de biodiversidad y crisis de contaminantes.

“Esta crisis climática es síntoma de otras crisis y otros efectos que están pasando en la sociedad, como sistemas de opresión como son el colonialismo, el racismo y el patriarcado que no hemos podido desenraizar de nuestras sociedades y están causando la destrucción planetaria y humanitaria”, concluyó.

Te puede interesar:

WWF invita a gobiernos locales a promover su liderazgo contra el cambio climático

Diputados del Edomex analizan reformas para enfrentar retos ambientales y el cambio climático

Consultarán en Monterrey nuevo Reglamento de Cambio Climático