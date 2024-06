Comunidad LGBT se manifiesta contra actos homofóbicos del líder sindical del Infonavit

Por el mes del orgullo y en apoyo a la comunidad LGBTIQ+ se colocó en las instalaciones del Infonavit la bandera representativa de la misma comunidad; sin embargo, el sindicato de trabajadores del mismo Instituto decidió quitarla de manera agresiva.

Foto: Captura de pantalla de video de usuarios en redes sociales.

Durante el 4 de junio, a través de un video que circula en redes sociales se ve a Rafael Riva Palacio Pontones, líder sindical, y a otros ocho hombres desgarrar la bandera multicolor. “Que no me vengan que es el día de esto, que es el día de lo otro, que es el día del más allá; esto no nos identifica a todas y a todos”, sostuvo Palacio Pontones.

Más tarde el director del Infonavit Carlos Martínez, sostuvo que la acción del Sindicato es “un acto de barbarie, odio, homofobia y discriminación”. Asimismo, dijo que el líder sindical de la institución llamó a algunos de sus agremiados a romper las banderas que ponen cada junio durante el mes del orgullo.

Después de lo sucedido, durante el miércoles 5 de junio un colectivo LGBTIQ+ se manifestó afuera de las oficinas del Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit (SNTI), para protestar en contra de lo que consideraron un acto de homofobia.

Aproximadamente 80 personas realizaron disturbios en las instalaciones para expresar su descontento en contra de la homofobia presentada por el líder sindical, quien horas antes había publicado un comunicado donde explica que consideró la colocación de pendones LGBTIQ+ como un “acto de publicidad”.

Durante la manifestación se vivieron momentos de tensión luego de que manifestantes, cometieran destrozos en el acceso a la sede sindical de los trabajadores del Infonavit, en medio de consignas que condenaban el “gesto homofóbico” de Rafael Riva Palacio Pontones.

Te puede interesar:

La SEE en Michoacán reduce 85 % el tiempo de espera en trámites de profesores

Inicia dispersión de recursos del programa “La Clínica es Nuestra”

61 personas han fallecido por altas temperaturas