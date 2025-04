La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la nueva Ley de Telecomunicaciones no busca la censura del pueblo ni tampoco de lo que se publique en plataformas digitales, por lo que está dispuesta a modificar o eliminar el artículo de la iniciativa.

Foto: Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum señaló que el artículo 19 que faculta la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para bloquear plataformas digitales y redes sociales podría modificarse o eliminarse ya que confunde y se mal entiende.

“Ese artículo, en particular, tiene que modificarse para quedar claro o eliminarse. Eso no es el objetivo de la ley. Si crea confusión y se piensa que es para censurar, ese no ha sido el objetivo. En todo caso que se quite el artículo, se modifique la redacción para que quede absolutamente claro que el Gobierno de México no censura a absolutamente nadie”, externó.

Sheinbaum aseguró que la Ley de Telecomunicaciones tiene por objetivo que los extranjeros no puedan transmitir propaganda política o ideológica en México.

“El artículo que tiene que ver con las plataformas digitales no tiene el propósito de de censurar a nadie, entonces que se modifique la redacción o que se elimine el artículo, porque no es el centro de la Ley”, agregó.

ONU pide a Senado garantizar libertad de expresión

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció a esta Ley e hizo un llamado al Senado de la República para garantizar espacios de consulta y considerar estándares internacionales en libertad de expresión, información, privacidad, así como derechos digitales e indígenas.

