Con mayores inversiones en puerta, Nuevo León confirma derrama de 10 mil millones de pesos tras Mundial

La Secretaría de Turismo del estado de Nuevo León precisó en cuanto a cifras, que la celebración de la Copa Mundial 2026 dejó una derrama económica total de 10 mil millones de pesos en la entidad y aseguró que el éxito del evento servirá como plataforma para atraer nuevas inversiones y fortalecer la infraestructura turística en los próximos años.

Foto: Ian López / Alcaldes de México.

una conferencia de prensa, la secretaria de Turismo de Nuevo León, Maricarmen Martínez Villarreal, al presentar el balance del Mundial destacó que el estado no sólo cumplió con la organización del torneo, sino que a través de este evento de talla internacional se consolidó como un destino capaz de albergar eventos de escala global.

“Nuevo León no fue sólo el escenario de la máxima fiesta futbolística, sino que le demostramos al mundo entero la capacidad operativa, la seguridad y la calidez que nos define”, afirmó la funcionaria.

Martínez Villareal detalló que esta derrama alcanzada representó un crecimiento superior al 309 por ciento respecto a junio de 2025, y especificó que de ese monto, 5 mil millones de pesos correspondieron directamente a la actividad turística.

Más de un millón de visitantes llegaron a Nuevo León

Otra cifra compartida por parte de esta secretaría, fue que la entidad recibió a 1.1 millones de visitantes, mientras que más de 490 mil turistas se hospedaron en hoteles de la entidad, cifra que representó un incremento del 97 por ciento frente al mismo periodo del año anterior.

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Bajo este mismo sector, la ocupación hotelera alcanzó un promedio de hasta 85 por ciento durante los días de partido, mientras que el Aeropuerto Internacional de Monterrey registró 1 millón 327 mil 922 pasajeros en junio de 2026, además de un crecimiento de 10.3 por ciento en el tráfico internacional.

Industria hotelera anuncia 10 nuevos proyectos

Otro de los puntos medulares de esta conferencia, fue la participación de el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León, Jesús Nader, quien además de precisar las cifras alcanzadas en ocupación hotelera, anunció que esta industria aprovechará el impulso generado por el Mundial con 10 nuevos desarrollos hoteleros que representan una inversión superior a 5 mil millones de pesos.

Entre los proyectos se encuentran Kimpton Torre Rise, Tempo by Hilton, Thompson Residences, Dual Brand Hilton Santa Catarina, Holiday Inn Santa Catarina, CHN Santa Catarina, CHN Centro, Staybridge Suites, Kavia Centro y Tru by Hilton Apodaca.

“Esto representa una inversión superior a los cinco mil millones de pesos y refleja la confianza que existe en el potencial turístico de Nuevo León”, destacó el dirigente hotelero.

Por último, retomando estas proyecciones, Maricarmen Martínez aseguró que estos proyectos fortalecerán la capacidad del estado para albergar eventos internacionales y atraer un mayor número de visitantes en los próximos años.

“Hoy tenemos una industria hotelera más consolidada, sólida, coordinada y competitiva. El verdadero éxito fue demostrar que Nuevo León respondió con estándares internacionales”, concluyó la secretaria.

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