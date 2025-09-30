por | Sep 30, 2025 | Ciudadanía |

El Congreso del Estado de Nuevo León aprobó a Mauricio Farah como alcalde sustituto de San Pedro Garza García, tras el fallecimiento de Mauricio Fernández.

Foto: Congreso de NL.

La diputada Itzel Castillo, presidenta del Congreso, declaró a Mauricio Farah como alcalde sustituto de San Pedro Garza García, dictamen que fue aprobado por unanimidad mediante las cédulas.

“Esta Legislatura designa a Mauricio Farah Giacomán como presidente municipal sustituto de San Pedro Garza García para concluir el periodo por el cual fue electo el ingeniero Mauricio Fernández Garza, derivado de su ausencia definitiva”, establece el acuerdo aprobado.

El presidente de la Comisión de Gobernación, Tomas Montoya, argumentó que con este nombramiento se resolvió el asunto y da certeza a la comunidad sampetrina.

“Con este acto se cumple plenamente el marco legal, se respeta la institucionalidad democrática y se envía un mensaje de certeza porque las autoridades seguirán trabajando para atender las necesidades del municipio”, resaltó.

Mauricio Farah es licenciado en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey y tiene una maestría en Política Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entre sus cargos destaca como director de Fomento Económico, secretario particular del municipio y jefe de oficina del presidente del congreso de NL.

