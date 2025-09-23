Muere Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro Garza García

Mauricio Fernández Garza, alcalde con licencia de San Pedro Garza García, Nuevo León, falleció luego de una lucha contra el cáncer. En su lugar continuará el secretario del Ayuntamiento, Mauricio Farah, mientras el Congreso define al presidente sustituto.

Foto: Mauricio Fernández en Facebook.

El pasado 15 de septiembre, Mauricio Fernández dio a conocer que pidió licencia por dos semanas para, el 1 de octubre, presentar la renuncia como presidente municipal por causas de salud.

“Dejo a San Pedro en los primeros lugares como un municipio modelo. Gracias a todos por su confianza, por creer en mí, pero sobre todo por ser los mejores ciudadanos y por haber colaborado conmigo para llevar al municipio a lo más alto”, escribió Mauricio Fernández.

Lee: Nuevo León fusiona dependencias para reforzar seguridad, movilidad y cuidado ambiental

Tras la muerte del alcalde, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León publicó un mensaje en redes sociales para mandar sus condolencias a la familia y a amigos del político.

“Hacemos constar nuestra solidaridad con su familia y seres queridos, haciendo votos por su pronta resignación”, externó la dependencia.

Fernández Garza fue alcalde de San Pedro en tres ocasiones, de 1989 a 1991, y luego en los periodos 2009-2012 y 2015-2018, siempre por el Partido Acción Nacional (PAN). Además de su carrera política, fue un empresario y promotor cultural con gran influencia en Nuevo León.

Te puede interesar:

Alcalde de San Pedro Garza, NL, pide licencia por cuestiones de salud

Nuevo León estrena 25 nuevas unidades de transporte público

Nuevo León genera alianza con ECOCE y SIMEPRODE para economía circular