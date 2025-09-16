Alcalde de San Pedro Garza, NL, pide licencia por cuestiones de salud

por | Sep 15, 2025 | Ciudadanía |

El presidente municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, Mauricio Fernández Garza anunció que renunciará definitivamente a su cargo debido a problemas de salud.

Foto: Mauricio Fernández en X.

El alcalde informó que, dejará el cargo de manera definitiva a partir del próximo 30 de septiembre. El panista, quien enfrenta por tercera vez cáncer de pleura que es la membrana que cubre los pulmones, dijo que ya dejó los tratamientos y ha decidido dejar su vida “en manos de Dios”.

Señaló, así, que prefiere “hacerse a un lado” al ya no tener la salud suficiente para desempeñarse al frente de la administración municipal.

Fernández Garza pidió, por el momento, licencia de 15 días y en su lugar, quedará como encargado del despacho, el Secretario del Ayuntamiento, Mauricio Farah.

Posteriormente, será el Cabildo el órgano encargado de designar a un alcalde interino para que posteriormente el Congreso del Estado designe al sustituto.

Mauricio Fernández destacó que deja su cargo al frente de San Pedro Garza García, con un municipio con buenos resultados, en los primeros lugares en seguridad, servicios públicos, calidad de vida a nivel nacional.

