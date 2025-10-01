Diputados aprueban prohibir venta de energizantes a menores de edad

La Cámara de Diputados aprobó, con 401 votos a favor, la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la venta de bebidas energizantes a menores de 18 años de edad.

Foto: Cámara de Diputados.

La iniciativa, propuesta por Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena, contempla sanciones económicas de hasta 280 mil pesos para los que incumplan la disposición.

“Es una iniciativa que plantea atender un problema grave, desde mi punto de vista, el consumo creciente de bebidas energizantes en menores de edad, ya que lo que nos interesa en este momento es proteger la salud de los jóvenes menores de 18 años, por lo que es importante respetarla una vez que sea aprobada”, explicó Monreal.

En este sentido, explicó que la medida responde a una preocupación sobre los efectos nocivos de los productos en la salud de los jóvenes porque estas bebidas contienen altos niveles de cafeína, azúcares y otros estimulantes que pueden provocar problemas cardíacos, ansiedad, dolores de cabeza y repercusiones en la salud mental.

Lee: Cámara de Diputados recibe iniciativa para prohibir vapeadores

Esta propuesta incluye reservas que amplían el espectro de sustancias estimulantes consideradas dentro de la prohibición facultando a la Secretaría de Salud para definir qué componentes deben catalogarse como energizantes.

Asimismo, el legislador resaltó que la reforma busca homologar estándares internacionales y se vincula con los esfuerzos del gobierno federal para mejorar la salud y la alimentación de la población, especialmente en la prevención del consumo de estas bebidas en combinación con alcohol.

“Por eso es importante atender la salud, no solo física, terapéutica, sino también mental. Los efectos que causan estas bebidas son verdaderamente graves, muy preocupantes, y por eso es obligación del legislador prever que no se siga dañando a los niños y a los jóvenes”, añadió.

Te puede interesar:

Diputados impulsan un padrón para personas sancionadas por violencia animal

Diputados exhortan a ayuntamientos de Puebla a fortalecer acciones en la recolección de basura

Diputados piden frenar tala clandestina en Tequixquiac