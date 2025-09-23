Diputados impulsan un padrón para personas sancionadas por violencia animal 

La diputada federal Guadalupe Guerrero Esquivel impulsa la creación del Padrón Nacional de Personas Sancionadas por Violencia contra los Animales, que será administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

Foto: Gobierno de México.

Este padrón incluirá el nombre completo del condenado, la Clave Única de Registro de Población (CURP), entidad federativa de residencia, naturaleza del delito y duración de la inhabilitación para convivir, custodiar, adoptar o trabajar con animales.

Las personas inscritas tendrán prohibido, durante la vigencia de su registro, adoptar o adquirir animales por cualquier medio, prestar servicios profesionales o voluntarios en centros veterinarios, zoológicos, criaderos o albergues, así como tener a su cargo animales de compañía en el hogar, salvo autorización expresa de un juez.

Además, estipula que este padrón será de acceso público, sin perjuicio del respeto a los derechos humanos y la protección de datos personales conforme a la legislación vigente; su finalidad es exclusivamente preventiva y de control.

“Este registro no es una herramienta de venganza ni castigo social, es una medida preventiva, cuyo objetivo es evitar que personas que ya han demostrado comportamientos crueles a cualquier tipo de animal vuelvan a tener bajo su cuidado a una mascota, trabajen en criaderos, veterinarias, zoológicos, albergues, o adopten bajo identidades diferentes”, explicó la legisladora.

Destacó que la mayoría de los estados de la República ya tipifican el maltrato animal como un delito; sin embargo, el Código Penal Federal sigue sin ofrecer un marco legal claro, homogéneo y con visión de largo plazo para proteger a los animales en el territorio nacional.

“Hemos tenido un cambio cultural que no ha sido menor. Hoy más que nunca, reconocemos que los animales no son objetos, ni herramientas, ni simples recursos; son seres sintientes, con capacidad de experimentar dolor, miedo, angustia y sufrimiento”, precisó.

De aprobarse esta reforma se lograría establecer penas claras para quienes causen sufrimiento o la muerte a un animal sin justificación legal, así como agravantes cuando haya ensañamiento, difusión del acto o reincidencia.

