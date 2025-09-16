“La independencia, libertad y soberanía de México significa que ninguna potencia extranjera decide por nosotros, pero también que cada hija y cada hijo de esta tierra tienen derecho a vivir con dignidad, con justicia y con libertad”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el marco del desfile militar por la conmemoración del 215 Aniversario del Grito de la Independencia, la mandataria destacó que, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.

“Y el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno”, afirmó.

Por primera vez en la historia del país, una mujer presidenta, y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, encabezó la conmemoración de la Independencia de México.

Durante la noche del 15 de septiembre, en la ceremonia del Grito de la Independencia en el Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo resaltó a las heroínas anónimas, a las mujeres indígenas, a las hermanas y hermanos migrantes, y recordó que México es un país libre, independiente y soberano.

Ante aproximadamente 280 mil personas que se dieron cita en Zócalo de la Ciudad de México, la jefa del Ejecutivo Federal ondeó en el balcón principal de Palacio Nacional la bandera nacional, que recibió por primera vez en la historia de mujeres militares pertenecientes al Heroico Colegio Militar.

Adición al artículo 40 constitucional

La mañana del 16 de septiembre, durante el discurso que pronunció en el desfile militar, la presidenta recordó que, la historia de la independencia está tejida con la grandeza de hombres y mujeres que supieron transformar la adversidad en fuerza y la opresión en libertad.

“Hidalgo fue el inicio, pero a su lado se levantaron también otros espíritus libertarios que dieron forma a la nación que hoy somos”, enfatizó.

Mencionó que, este año 2025, propuso al Constituyente una adición al artículo 40. “Para que no hubiese ninguna duda de la defensa de nuestra soberanía frente a cualquier deseo de injerencia extrajera”, dijo.

El artículo 40, agregó, quedó redactado de la siguiente forma: “El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de su integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.

La presidenta enfatizó, así, que la independencia, la libertad y soberanía se defiende todos los días.

