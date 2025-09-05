Reconocen a Claudia Sheinbaum en Chicago por iniciativas hídricas

La presidenta Claudia Sheinbaum recibirá el premio a funcionarios públicos de la Water Environment Federation (WEF), el próximo 29 de septiembre en Chicago, Estados Unidos.

Howard Carter, presidente de la WEF, detalló que este galardón representa lo mejor del servicio público y reconoce a los líderes que contribuyen con acciones positivas en materia hídrica.

Cada año, este premio se entrega a servidores públicos que con su liderazgo generaron cambios positivos y duraderos en el tema del agua. En este sentido, la presidenta Sheinbaum ha impulsado iniciativas que marcaron nuevos estándares en recursos hídricos y resiliencia ambiental.

Algunas de las acciones por las que fue galardonada la Jefa del Ejecutivo son los sistemas de captación de agua de lluvia instalados en 62 mil hogares de comunidades marginadas y colocar en el centro de la política hídrica el saneamiento de los ríos Santiago-Lerma, Tula y Atoyac, considerados los más contaminados del país.

Se reconoció a la política hídrica de la Ciudad de México por combinar tecnología, participación ciudadana y colaboración, así como los proyectos estratégicos que ampliaron la capacidad de agua potable en mil 658 litros por segundo.

Además, se reconoció la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, con la recuperación de tres mil millones de metros cúbicos de agua para garantizar agua suficiente en calidad y cantidad para la población.

Asimismo, la tecnificación de 200 mil hectáreas de Distritos de Riego, para promover un uso más eficiente del agua en el sector agrícola y la planificación de más de 17 proyectos hídricos estratégicos en todo el país, con el objetivo de consolidar el acceso universal al agua.

