Presidenta Sheinbaum anuncia gira por todas las entidades del país

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que visitará todos los estados del país en las próximas tres semanas, con el propósito de rendir cuentas al pueblo de México.

Foto: Gobierno de México.

En conferencia de prensa, la Jefa del Ejecutivo detalló que será el próximo viernes cuando inicie su gira de trabajo, en un ejercicio de rendición de cuentas.

“Vamos a visitar todas las entidades de la República en tres semanas y media, a hacer un informe integral de cada entidad. Ahí le vamos a informar a la gente, vamos a ir con cada gobernador y se visitarán 3 entidades al día”, detalló.

En su gira, informará sobre los Programas de Bienestar en cada entidad, así como de obras públicas, programas sociales y proyectos.

“Para nuestro pueblo, para nuestra patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días. Vamos bien y vamos a ir mejor”, recalcó.

En este sentido, aseguró que no traicionará al pueblo y continuará trabajando sin descanso, con rectitud y valentía, cuidando la confianza de sus simpatizantes.

“México es un país grandioso, con un pueblo maravilloso y hoy que inicia el mes de la patria, cuando conmemoramos con orgullo nuestra independencia, decidimos con fuerza y alegría. Somos un país libre, independiente y soberano”, añadió.

