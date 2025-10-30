Equipan a nueve municipios de Chiapas con ambulancias

Nueve municipios de Chiapas recibieron ambulancias equipadas para fortalecer las Unidades Municipales de Protección Civil. El secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, informó que 50 por ciento de la inversión para el equipamiento, provino de los municipios y el otro 50 por ciento del Gobierno del Estado.

Foto: Gobierno de Chiapas.

Así mismo, se destinaron recursos para la entrega de nueve ambulancias equipadas, emplacadas y aseguradas a los municipios de Amatenango de la Frontera, Benemérito de las Américas, Berriozábal, Bochil, Frontera Comalapa, Comitán de Domínguez, La Independencia, Ocosingo y San Juan Cancuc.

“Nuestro compromiso es que nadie se quede sin atención médica oportuna, especialmente cuando los segundos marcan la diferencia entre la vida y la muerte”, afirmó.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, destacó que la coordinación con los ayuntamientos ha sido clave para atender las necesidades más urgentes y obtener resultados en beneficio de la población.

“La protección civil tiene un ciclo: al concluir las lluvias inicia la temporada invernal y luego se aproximan las altas temperaturas que incrementan el riesgo de incendios. Cada estación del año trae consigo nuevos desafíos. Sigamos colaborando con coordinación, cooperación y sin simulación. Queremos que nuestro gobierno deje un precedente de trabajo, esfuerzo, humanismo y, sobre todo, de solidaridad con el prójimo”, expresó.

En representación de los municipios beneficiados, la presidenta concejal de Frontera Comalapa, Marli Trejo Posada, agradeció la entrega de ambulancias y reconoció la voluntad y sensibilidad del gobernador, quien fortalece la red prehospitalaria y pone en el centro de su gestión el bienestar de la gente.

A su vez, la diputada local, María Mandiola Totoricaguena, destacó que esta entrega refuerza la colaboración entre el Gobierno del Estado y los municipios, al mejorar la atención a emergencias, sobre todo en comunidades rurales y pueblos originarios.

