Nuevo León y la Ciudad de México son las entidades con el mayor ingreso corriente promedio mensual por hogar, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Foto: Instituto Electoral de Nuevo León.

De acuerdo con la encuesta, en Nuevo León el ingreso corriente promedio mensual por hogar es de 39 mil 11 pesos, y en la Ciudad de México, este ingreso es de 36 mil 895 pesos.

En contraste, Guerrero y Chiapas registraron los ingresos más bajos, con 16 mil 183 y 13 mil 695 pesos al mes.

En gasto corriente monetario promedio mensual por hogar, la Ciudad de México y Querétaro fueron las entidades con el monto más alto, 22 mil 128 pesos y 20 mil 532 pesos respectivamente, mientras que Chiapas y Oaxaca fueron los más bajos, con 9 mil 39 pesos y 11 mil 369 pesos.

Por género, el ingreso monetario mensual de las mujeres fue de 7 mil 905 pesos, que representa 4 mil 111 pesos menos que el ingreso de los hombres, que llegó a 12 mil 16 pesos.

Sin embargo, las mujeres con una hija o hijo percibieron el mayor ingreso promedio mensual, 9 mil 342 pesos, mientras que aquellas con cuatro o más descendientes recibieron solo 5 mil 745 pesos.

En tanto, en hombres, el ingreso más alto se observó entre quienes tenían dos hijas o hijos, con 15 mil 303 pesos, y el más bajo entre quienes no tenían descendencia, con 10 mil 616 pesos.

Nivel educativo, factor determinante en los ingresos.

La encuesta indica que el nivel educativo es determinante en la distribución de ingresos. Las personas con posgrado, ya sea completo o incompleto, alcanzaron el ingreso monetario promedio mensual más alto, con 31 584 pesos.

En contraste, quienes completaron la primaria reportaron un ingreso promedio de 5 345 pesos.

Asimismo, el grupo de 40 a 49 años registró el mayor ingreso monetario promedio, con 12 818 pesos mensuales, mientras que el grupo de 12 a 19 años obtuvo el menor, con 2 913 pesos al mes.

