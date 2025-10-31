Con el propósito de prevenir que las familias arriesguen su patrimonio o se encuentren en situación de incertidumbre durante el proceso de adquisición de un terreno o vivienda, el Gobierno del Estado de México brinda asesoría a la ciudadanía.

Foto: Imevis.

Las autoridades del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis), organismo descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), compartieron información al respecto. El Imevis recomienda revisar que se cumplan las siguientes situaciones para no comprometer la seguridad jurídica y económica:

• Realizar la compraventa ante un notario público. Es la figura legal que otorga seguridad jurídica y certeza en la compra de inmuebles.

• Comprar a quien cuenta con un título de propiedad inscrito en el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM).

Lee: Más de 9 mil viviendas del Bienestar se entregarán a finales de año: Sedatu

• No comprar un terreno ejidal o comunal. Estos terrenos están sujetos a normas que no los hacen propicios para desarrollo habitacional.

• No comprar a través de intermediarios. Se recomienda comprar directamente al propietario o su representante legal debidamente acreditado con un poder para evitar fraudes.

• Verificar condiciones de riesgo o usos de suelo. Se recomienda acudir a las oficinas de Desarrollo Urbano municipal para verificar que el terreno no esté en zona de riesgo, es decir, cerca de laderas, paso de cuerpos hídricos o zonas protegidas. En esas oficinas municipales se solicitará el tipo de uso de suelo del sitio para saber si es de uso habitacional.

El Imevis pone a disposición de la ciudadanía interesada en asesoría y orientación sobre la adquisición de terrenos y viviendas, la línea telefónica 55 5373 6665.

Te puede interesar:

Oportunidades de vivienda en zonas industriales

Participación ciudadana, indispensable para la creación de una política de vivienda

Financiamiento de vivienda accesible para apoyar el crecimiento en Jalpa: Olegario Viramontes